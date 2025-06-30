Англія

Англієць повертається до Манчестер Юнайтед, але його майбутнє залишається відкритим.

Астон Вілла офіційно підтвердила, що не скористається опцією викупу нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.

Бірмінгемський клуб мав можливість активувати пункт у контракті на суму 40 мільйонів фунтів стерлінгів, однак вирішив не продовжувати співпрацю з гравцем. Про це йдеться в офіційній заяві Вілли, оприлюдненій 30 червня.

Рашфорд повертається на Олд Траффорд, але сума потенційного трансферу в розмірі 40 мільйонів фунтів стерлінгів залишається чинною для будь-якого іншого клубу, який зацікавлений у його підписанні в це трансферне вікно.

Нагадаємо, що у лютому цього року Рашфорд перейшов в Астон Віллу на правах оренди, де провів 17 матчів, забивши чотири голи та оформивши шість асистів. Його контракт з Манчестер Юнайтед діє до літа 2028 року.