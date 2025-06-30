Англієць повертається до Манчестер Юнайтед, але його майбутнє залишається відкритим.
Маркус Рашфорд, Getty IMages
30 червня 2025, 19:59
Астон Вілла офіційно підтвердила, що не скористається опцією викупу нападника Манчестер Юнайтед Маркуса Рашфорда.
Бірмінгемський клуб мав можливість активувати пункт у контракті на суму 40 мільйонів фунтів стерлінгів, однак вирішив не продовжувати співпрацю з гравцем. Про це йдеться в офіційній заяві Вілли, оприлюдненій 30 червня.
Рашфорд повертається на Олд Траффорд, але сума потенційного трансферу в розмірі 40 мільйонів фунтів стерлінгів залишається чинною для будь-якого іншого клубу, який зацікавлений у його підписанні в це трансферне вікно.
Нагадаємо, що у лютому цього року Рашфорд перейшов в Астон Віллу на правах оренди, де провів 17 матчів, забивши чотири голи та оформивши шість асистів. Його контракт з Манчестер Юнайтед діє до літа 2028 року.