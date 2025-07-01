Англія

Іспанець отримав нову травму.

Наставник Манчестер Сіті Пеп Гвардіола розповів про нову травму іспанського півзахисника команди Родрі Ернандеса.

Гравець отримав пошкодження під час матчу 1/8 фіналу КЧМ з саудівським Аль-Хілялем.

"Родрі повинен пройти обстеження. Він скаржився на свою ситуацію, тому тепер йому знадобиться час, щоб повернутися", — передає слова іспанського тренера Mirror.

Нагадаємо, що півзахисник пропустив майже весь минулий сезон через пошкодження "хрестів". Манчестер Сіті зазнав поразки від Аль-Хіляля з рахунком 3:4 і вилетів з клубного чемпіонату світу.