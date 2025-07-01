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Команди провели результативний матч, забивши чотири голи в основний час та ще три в овертаймах.

Аль-Хіляль у матчі 1/8 фіналу Клубного чемпіонату світу переміг Манчестер Сіті з рахунком 4:3 за підсумками додаткового часу.

Рахунок у матчі було відкрито на дев'ятій хвилині, коли м'яч у метушні відскочив до Бернарду Сілви, який проштовхнув його у сітку воріт.

Ще до перерви команда Хосепа Гвардіоли могла подвоїти перевагу в рахунку, однак Савіньйо, Йошко Гвардіол, Жеремі Доку та той самий Сілва втратили свої моменти після блискучої гри воротаря Аль-Хіляля Яссіна Буну.

На самому початку другого тайму Маркос Леонардо, також після сумбурності у штрафному майданчику "містян" добив м'яч у сітку воріт, зрівнявши рахунок у матчі.

Через шість хвилин саудівський клуб провів зразкову контратаку — Малком втік на побачення з воротарем і вивів Аль-Хіляль вперед. Ще за три хвилини Ерлінг Голанд зрівняв рахунок після розіграшу кутового.

На 85 хвилині Голанд втратив неймовірний шанс забити, пробиваючи з кількох метрів, але в останній момент гравець Аль-Хіляля виніс м'яч зі стрічки воріт.

Матч перейшов у додатковий час, де на 94 хвилині Каліду Кулібалі відзначився голом ударом головою після кутового. Через десять хвилин Філ Фоден скористався класною передачею Раяна Шеркі у штрафний майданчик та спокійно пробив повз воротаря — 3:3.

Вирішальний м'яч був забитий на 113 хвилині, коли сферу після удару головою Сєргєя Мілінковича-Савича відбив Едерсон точно на Леонардо, який і відправив його в сітку.

Таким чином Аль-Хіляль вийшов у чвертьфінал КЧС-2025, де зіграє проти Флуміненсе, який напередодні вибив міланський Інтер.

Манчестер Сіті — Аль-Хіляль 3:4 (після д.ч.)

Голи: Сілва, 9, Голанд, 55, Фоден, 104 — Леонардо, 46, 112, Малком, 52, Кулібалі, 94.

Манчестер Сіті: Едерсон — Аїт-Нурі, Гвардіол (Аке, 53), Діаш, Нунеш (Аканджі, 53) — Рейндерс (Шеркі, 91), Гюндоган (Родрі, 53), Сілва — Доку, Савіньйо, Голанд (Мармуш, 91).

Аль-Хіляль: Буну — Лоді, Невіш, Кулібалі — Аль-Харбі (Аль-Болеахі, 88), Аль-Давсарі (Аль-Жувайр, 106), Канно (Ладжамі, 83), Мілінкович-Савич, Канселу (Аль-Ямі, 88) — Леонардо (Аль-Ганнам, 116), Малком (Кайо, 64).

Попередження: Гвардіол, Нунеш, Акаджі — Леонардо.