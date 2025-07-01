Переговори з Челсі вже почалися.
Ноні Мадуеке, Getty Images
01 липня 2025, 14:59
Арсенал розпочав роботу над трансфером Ноні Мадуеке.
"Каноніри" хочуть придбати 23-річного вінгера Челсі і вже зробили пропозицію, сума якої не уточнюється. Переговори між сторонами почалися.
Раніше повідомлялося, що "сині" мають намір отримати 50 мільйонів фунтів за футболіста.
У минулому сезоні Ноні Мадуеке забив 7 голів і зробив 3 передачі в 32 матчах АПЛ.
Раніше повідомлялося, що Арсенал вступив у контакт із представниками Езе.