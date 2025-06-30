Англія

Лондонський клуб цікавиться умовами трансферу зірки Крістал Пелес, але конкуренція з Тоттенгемом триває.

Арсенал зробив перший крок у боротьбі за підписання атакувального півзахисника Крістал Пелес Еберечі Езе.

Як повідомляє авторитетний журналіст Фабріціо Романо, "каноніри" встановили контакт із представниками 27-річного універсального гравця ще на вихідних та вже ознайомився з умовами потенційної угоди.

Англійський плеймейкер є ключовим гравцем Пелас протягом багатьох років, демонструючи високу ефективність на позиції “десятки” та привернувши увагу кількох топ-клубів Прем’єр-ліги. Зараз “каноніри” вивчають можливість трансферу та оцінюють фінансову складову угоди.

Водночас Тоттенгем не збирається відступати. “Шпори” вже давно стежать за Езе і теж вважають його важливою ціллю для підсилення атакувальної ланки. Очікується, що найближчими тижнями конкуренція між двома лондонськими клубами лише посилиться.