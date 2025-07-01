Англія

Клуб має намір зберегти 24-річного бразильця.

Габріель Мартінеллі цікавий Баварії та Ан-Насру. Як передає CBS Sports, Арсенал націлений на придбання гравця на лівий фланг атаки, проте не має наміру продавати Мартінеллі.

Інтерес до 24-річного бразильця виявляє Баварія. За даними джерела, Ан-Наср обговорював кандидатуру Мартінеллі всередині клубу, але не робив офіційної пропозиції і в даний час не готує її.

Джерела, близькі до самого футболіста, стверджують, що він не розглядає переїзд до Саудівської Аравії на даному етапі кар'єри. Габріель прагне потрапити до збірної Бразилії на ЧС-2026.

Контракт Мартінеллі з Арсеналом розрахований до 2027 року і передбачає опцію продовження ще на рік. У минулому сезоні АПЛ вінгер зіграв у 33 матчах, забив 8 голів і віддав 4 асисти.

Раніше повідомлялося, що Арсенал зробив пропозицію про трансфер Мадуеке.