Універсальний валлієць залишається на Сіті Граунд ще щонайменше на чотири роки.
Неко Вільямс, Getty Images
01 липня 2025, 20:25
Ноттінгем Форест офіційно оголосив про продовження контракту з крайнім захисником Неко Вільямсом.
Нову угоду з 24-річним валлійцем підписано до літа 2029 року, повідомляє пресслужба клубу.
Вільямс приєднався до Фореста влітку 2022 року з Ліверпуля та вже встиг провести понад 100 матчів за команду.
У сезоні-2024/25 він зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в основному на лівому фланзі захисту під керівництвом Нуну Ешпіріту Санту, забивши один гол та віддавши три результативні передачі.