Англія

Універсальний валлієць залишається на Сіті Граунд ще щонайменше на чотири роки.

Ноттінгем Форест офіційно оголосив про продовження контракту з крайнім захисником Неко Вільямсом.

Нову угоду з 24-річним валлійцем підписано до літа 2029 року, повідомляє пресслужба клубу.

Вільямс приєднався до Фореста влітку 2022 року з Ліверпуля та вже встиг провести понад 100 матчів за команду.

У сезоні-2024/25 він зіграв 39 матчів у всіх турнірах, в основному на лівому фланзі захисту під керівництвом Нуну Ешпіріту Санту, забивши один гол та віддавши три результативні передачі.