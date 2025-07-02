Англія

Лісабонці своїми вимогами можуть відбити будь-яке бажання.

Івуарійський центральний захисник лісабонського Спортінга Усман Діоманде минулого сезону був невід’ємною частиною стартового складу "левів" і його прогрес відзначали далеко за межами Португалії.

У підсумку під час літнього трансферного вікна на 21-річного виконавця дійсно є великий попит на ринку, однак водночас існують і суттєві перепони до його можливого відходу з клубу.

Це стало очевидним завдяки випадку з лондонським Крістал Пелес, який спробував підписати футболіста.

"Склярі" запропонували 30 млн євро в якості першої ставки, тоді як навіть Transfermarkt оцінює гравця в 45 млн євро за два роки до завершення контракту.

Відповідь Спортінга була очікуваною — відмова, але зустрічні умови змусили лондонський клуб змінити власну позицію щодо цих перемовин.

Запит у 60 млн євро Крістал Пелес аж ніяк не очікував почути, тому наразі всі перемовини зупинились із малими шансами на продовження в подальшому цього літа.

Тим часом у Діоманде 46 матчів, два голи та один гольовий пас за сезон.