Лісабонці своїми вимогами можуть відбити будь-яке бажання.
Усман Діоманде, Getty Images
02 липня 2025, 10:54
Івуарійський центральний захисник лісабонського Спортінга Усман Діоманде минулого сезону був невід’ємною частиною стартового складу "левів" і його прогрес відзначали далеко за межами Португалії.
У підсумку під час літнього трансферного вікна на 21-річного виконавця дійсно є великий попит на ринку, однак водночас існують і суттєві перепони до його можливого відходу з клубу.
Це стало очевидним завдяки випадку з лондонським Крістал Пелес, який спробував підписати футболіста.
"Склярі" запропонували 30 млн євро в якості першої ставки, тоді як навіть Transfermarkt оцінює гравця в 45 млн євро за два роки до завершення контракту.
Відповідь Спортінга була очікуваною — відмова, але зустрічні умови змусили лондонський клуб змінити власну позицію щодо цих перемовин.
Запит у 60 млн євро Крістал Пелес аж ніяк не очікував почути, тому наразі всі перемовини зупинились із малими шансами на продовження в подальшому цього літа.
Тим часом у Діоманде 46 матчів, два голи та один гольовий пас за сезон.