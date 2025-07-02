Захисник Евертона Джарред Брентвейт уклав угоду з клубом до 2030 року.
Jarrad Branthwaite/GETTY IMAGES
02 липня 2025, 13:08
23-річний гравець перейшов до Евертона у 2020 році з Карлайл Юнайтед. Згодом гравець провів деякий час в оренді в ПСВ Ейндховен та Блекберн Роверс, перш ніж зарекомендувати себе як ключова фігура в обороні "ірисок".
Цього літа Брентвейтом зацікавилася низка клубів, зокрема Челсі та Тоттенгем.
"Я на сьомому небі", – сказав Брентвейт після підписання нового контракту.
"Ми вели перемовини про підписання нової угоди з кінця сезону, і я дуже радий, що ми зробили це зараз".
"Довіра, яку клуб мені висловив, і кількість ігор, які я зіграв за останні два сезони, допомогли прийняти рішення залишитися тут".
Брентвейт дебютував у першій команді Евертона під керівництвом Карло Анчелотті у липні 2020 року.
Англієць провів за клуб 75 матчів у Прем'єр-лізі та 86 матчів за у всіх змаганнях.