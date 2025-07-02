Англія

Гравець робить черговий стрибок у кар’єрі.

Французький нападник Лум Чауна лише влітку минулого року перейшов із Салернітани до римського Лаціо за 8,45 млн євро, і вже за рік після цього на нього очікує черговий виклик у професійній кар’єрі.

21-річний виконавець за сезон забив два голи та віддав один гольовий пас у 37 матчі (1364 хвилини), чого вистачило для того, щоб його здібностями зацікавились клуби з інших країн.

Зокрема, новачки прийдешньої кампанії англійської Прем’єр-ліги з Бернлі.

Клуби зійшлись на сумі в 15,2 млн євро + бонуси під час перемовин, тоді як сьогодні, 2 липня, гравець поставив підпис під контрактом до 2030 року.