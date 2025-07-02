Англія

Норвежець залишиться в команді до 2029 року після вдалого сезону в АПЛ.

Вулвергемптон офіційно оголосив про викуп нападника Йоргена Странда Ларсена в іспанської Сельти.

25-річний норвежець виступав за "вовків" протягом минулого сезону на правах оренди, а після виконання певних пунктів у контракті угода автоматично стала повноцінною.

Ларсен справив сильне враження у своєму дебютному сезоні в АПЛ, забивши 14 голів і віддавши 5 результативних передач у 38 матчах. Завдяки цьому він встановив рекорд клубу як дебютант із найбільшою кількістю забитих м’ячів у Прем’єр-лізі, перевершивши досягнення Рауля Хіменеса сезону-2018/19.

За інформацією Вулвергемптона, тепер контракт Ларсена з Вулвергемптоном діятиме до літа 2029 року.

За неофіційним даними, сума трансферу склала близько 27 мільйонів євро.