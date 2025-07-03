Англія

"Шпори" продовжать спроби підписати вінгера.

Вест Гем відмовився продавати вінгера Мохаммеда Кудуса в Тоттенгем. Про це повідомляє журналіст Себастьєн Відаль.

За даними джерела, стартова пропозиція "шпор" щодо трансферу 24-річного нападника склала 64 мільйони євро, але вона була відхилена Вест Гемом. Стверджується, що Тоттенгем продовжить спроби посилити лінію атаки після того, як Сон провів невдалий сезон.

У сезоні-2024/25 Кудус зіграв у 35 зустрічах з урахуванням усіх турнірів, забив п'ять голів і записав на свій рахунок чотири результативні передачі.

Контракт Кудуса з "молотобійцями" розрахований до 2028 року. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість гравця в 45 млн євро.

Раніше повідомлялося, що Тоттенгем і Борнмут стежать за талановитим вихованцем Роми.