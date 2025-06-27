Італія

Пріоритетом самого Нікколо Пізіллі є продовження кар'єри в рідному для нього клубі.

Центральний півзахисник Роми Нікколо Пізіллі привернув до себе увагу з боку клубів АПЛ, передає журналіст Ніколо Скіра.

Повідомляється, що за 20-річним італійцем стежать Тоттенгем і Борнмут. У той же час пріоритетом гравця є продовження виступів за рідних для нього "джаллороссі".

Контракт Пізіллі з Ромою розраховано до кінця червня 2029 року. Порталом transfermarkt талановитий виконавець оцінюється в 13 млн євро. Загалом на рахунку Нікколо вже чотири гола та один асист у 44-х матчах за римський клуб у всіх турнірах.

У жовтні 2024 року півзахисник дебютував за збірну Італії. Він представляв молодіжну (U-21) національну команду на Євро-2025.

Раніше повідомлялося, що Рома може придбати конкурента для Артема Довбика.