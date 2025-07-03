25-річний футболіст може продовжити кар'єру в Лізі 1.
Тімоті Веа, Getty Images
03 липня 2025, 11:39
Марсель цікавиться правим вінгером Ювентуса Тімоті Веа.
Французький клуб розглядає 25-річного американця поряд з правим захисником Баварії Сашею Бое, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Туринці готові продати Веа. Раніше гравець відмовився від переходу в Ноттінгем Форест, незважаючи на домовленість клубів про трансфер.
У 30 матчах минулого сезону Серії А Веа забив 5 голів і зробив 2 передачі.
Раніше повідомлялося, що Осімген хоче перейти до Ювентуса.