Англія

25-річний футболіст може продовжити кар'єру в Лізі 1.

Марсель цікавиться правим вінгером Ювентуса Тімоті Веа.

Французький клуб розглядає 25-річного американця поряд з правим захисником Баварії Сашею Бое, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Туринці готові продати Веа. Раніше гравець відмовився від переходу в Ноттінгем Форест, незважаючи на домовленість клубів про трансфер.

У 30 матчах минулого сезону Серії А Веа забив 5 голів і зробив 2 передачі.

Раніше повідомлялося, що Осімген хоче перейти до Ювентуса.