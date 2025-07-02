Італія

Наполі не хоче продавати форварда конкуренту, але сам нігерієць обрав саме туринський клуб.

Нападник Наполі Віктор Осімген, який минулий сезон виступав на правах оренди за Галатасарай, визначився з пріоритетним варіантом для продовження кар'єри — 26-річний нігерієць хоче перейти в Ювентус. Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

За інформацією джерела, сам Неаполь не зацікавлений у продажу ключового гравця до конкурента за Серією A, і волів би відправити Осімгена за кордон. Зокрема, йшлося про пропозиції з Саудівської Аравії, але Віктор їх відхилив, обравши для себе пріоритетом саме Ювентус.

У випадку зриву трансферу Осімгена, туринський клуб може переключитися на інші варіанти: у шортлисті є нападник Аталанти Матео Ретегі, а також Віктор Дьокереш зі Спортінга. Щоправда, швед наразі ближчий до переходу в Арсенал, як зазначає джерело.

Раніше повідомлялося, що Віктор Осімген входить до трійки найбажаніших кандидатур Ліверпуля на підсилення позиції центрфорварда.