Англія

Трансферна Санта Барбара на межі зриву.

Бразильський фланговий захисник Веслі Франса в складі Фламенгу тільки-но завершив участь на Клубному чемпіонаті світу-2025 на стадії 1/8 фіналу та поразці від мюнхенської Баварії (2:4), як клуб уже готовий вирішувати його подальшу долю.

21-річним виконавцем зацікавився англійський Евертон.

І не просто клуб, а конкретно його власники з Friedkin Group.

У консорціумі зародилась ідея придбати Веслі до складу "ірисок", але віддати його одразу в річну оренду до італійської Роми — ще одного клубу, права на який належить заможній родині.

Однак Фламенгу на ці плани байдуже — бразильці не побачили нічого цікавого для себе в пропозиції близько 25 млн євро, тож геніальна багатоходівка зупинилась ще на першому кроці.

Тим часом у Веслі 25 матчів, один гол та дві гольові передачі в цьому сезоні бразильського футболу.