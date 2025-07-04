Англія

Ганець в халепі.

Колишнього півзахисника лондонського Арсеналу Тома Парті звинувачують у зґвалтуванні. Про це повідомляє Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 32-річний ганець звинувачений у п'яти епізодах зґвалтування. Звинувачення стосуються трьох різних жінок, які заявляли про протиправні дії Парті у період із 2021 по 2022 рік. Футболіст постане перед Вестмінстерським магістратським судом у вівторок, 5-го серпня 2025 року.

"Служба кримінального переслідування уповноважила Службу столичної поліції пред'явити обвинувачення чоловікові після того, як детективи представили пакет доказів. Столична поліція висунула обвинувачення і запит Тома Парті, 32 роки (13/06/1992), із Хартфордшира, у зв'язку з наступними злочинами: п'ять випадків зґвалтування, один випадок сексуального насильства", — йдеться в заяві лондонської поліції.

Раніше повідомлялося, що Арсенал не став продовжувати контракт з Парті.