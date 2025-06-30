Після чотирьох сезонів на Емірейтс ганець залишає команду у статусі вільного агента.
Томас Парті, Getty Images
30 червня 2025, 11:05
Півзахисник Арсеналу Томас Парті офіційно залишає лондонський клуб після завершення терміну контракту. Сторони не досягли домовленості щодо продовження угоди, тож 31-річний футболіст стане вільним агентом.
Парті приєднався до Арсеналу у 2020 році з мадридського Атлетіко і провів за "канонірів" понад 100 матчів. Однак останні два сезони гравець часто стикався з травмами та втратив стабільне місце у стартовому складі.
Водночас лондонці вже знайшли потенційну заміну — з Брентфорда підписано Крістіана Нергора, який також діє на позиції опорного півзахисника.
Данський хавбек вже пройшов медогляд перед трансфером до "канонірів".