Англія

У українця новий наставник.

Колишній керманич Реал Сосьєдад Іманоль Альгуасіль став головним тренером саудівського Аш-Шабаба. Про це повідомляє офіційний сайт "білих левів".

"Баскський дух зустрічає лігво Ер-Ріяда. Ласкаво просимо, Іманоль Альгуасіль", — йдеться на сайті клубу.

Зазначається, що 54-річний фахівець підписав дворічний контракт з представником саудівської Про-ліги. Нагадаємо, що Альгуасіль тренував Реал Сосьєдад із грудня 2018 року і залишив клуб по завершенню минулого сезону.

Підкреслимо, що в складі саудівської команди виступає український воротар Георгій Бущан.

У минулій кампанії Аш-Шабаб посів шосте місце в чемпіонату Саудівської Аравії.