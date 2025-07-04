У українця новий наставник.
Іманоль Альгуасіль, getty images
04 липня 2025, 18:26
Колишній керманич Реал Сосьєдад Іманоль Альгуасіль став головним тренером саудівського Аш-Шабаба. Про це повідомляє офіційний сайт "білих левів".
"Баскський дух зустрічає лігво Ер-Ріяда. Ласкаво просимо, Іманоль Альгуасіль", — йдеться на сайті клубу.
Зазначається, що 54-річний фахівець підписав дворічний контракт з представником саудівської Про-ліги. Нагадаємо, що Альгуасіль тренував Реал Сосьєдад із грудня 2018 року і залишив клуб по завершенню минулого сезону.
Підкреслимо, що в складі саудівської команди виступає український воротар Георгій Бущан.
У минулій кампанії Аш-Шабаб посів шосте місце в чемпіонату Саудівської Аравії.