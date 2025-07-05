Англія

Черговий трансфер "чорних котів".

Англійський Сандерленд продовжує зміцнювати склад перед поверненням до англійської Прем'єр-ліги.

Як повідомляє офіційний сайт "чорних котів", новачок АПЛ оформив трансфер півзахисника Ноа Садікі з бельгійського Юніона. За інформацією Трансфермаркт, перехід 20-річного конголезця обійшовся англійському клубу у 17 млн. євро.

"Сандерленд — великий клуб в Англії. Я дуже радий, що прийняв це рішення. Вони розповіли мені про свою історію і про те, що вони хочуть побудувати. Тепер це моя команда", — заявив Садікі.

Зазначається, що трудову угоду між сторонами було підписано терміном до 30 червня 2030 року.

Минулого сезону Ноа Садікі відіграв за Юніон 55 матчів, забив два голи та віддав шість результативних передач. Разом з "апачі" юний півзахисник став чемпіоном Бельгії у сезоні-2024/25.