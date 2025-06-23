Новачок англійської Прем'єр ліги Сандерленд влітку має намір оформити трансфер нападника київського Динамо Владислава Ваната. Про це повідомляє британський портал mackemnews.com.

За інформацією джерела, "чорні коти" згодні заплатити за 23-річного українця 21 млн. фунтів стерлінгів, щоб уникнути зайвої конкуренції з боку інших зацікавлених клубів.

Зазначається, що Ванат є головним кандидатом для Сандерленда на позицію центрфорварда.

Чинна трудова угода гравця з киянами розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Минулого сезону Владислав Ванат відіграв за Динамо К 45 матчів, забив 21 гол та віддав 9 результативних передач. 

Нагадаємо, форвард "біло-синіх" другий сезон поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ.