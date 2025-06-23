Українець може переїхати до АПЛ.
Владислав Ванат, getty images
23 червня 2025, 16:25
Новачок англійської Прем'єр ліги Сандерленд влітку має намір оформити трансфер нападника київського Динамо Владислава Ваната. Про це повідомляє британський портал mackemnews.com.
За інформацією джерела, "чорні коти" згодні заплатити за 23-річного українця 21 млн. фунтів стерлінгів, щоб уникнути зайвої конкуренції з боку інших зацікавлених клубів.
Зазначається, що Ванат є головним кандидатом для Сандерленда на позицію центрфорварда.
Чинна трудова угода гравця з киянами розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.
Минулого сезону Владислав Ванат відіграв за Динамо К 45 матчів, забив 21 гол та віддав 9 результативних передач.
Нагадаємо, форвард "біло-синіх" другий сезон поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ.