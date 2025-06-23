Англія

Українець може переїхати до АПЛ.

Новачок англійської Прем'єр ліги Сандерленд влітку має намір оформити трансфер нападника київського Динамо Владислава Ваната. Про це повідомляє британський портал mackemnews.com.

За інформацією джерела, "чорні коти" згодні заплатити за 23-річного українця 21 млн. фунтів стерлінгів, щоб уникнути зайвої конкуренції з боку інших зацікавлених клубів.

Зазначається, що Ванат є головним кандидатом для Сандерленда на позицію центрфорварда.

Чинна трудова угода гравця з киянами розрахована до 30 червня 2027 року. Трансфермаркт оцінює його у 15 млн. євро.

Минулого сезону Владислав Ванат відіграв за Динамо К 45 матчів, забив 21 гол та віддав 9 результативних передач.

Нагадаємо, форвард "біло-синіх" другий сезон поспіль став найкращим бомбардиром УПЛ.