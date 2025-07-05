Англія

Лідер Ботафогу продовжить кар'єру в АПЛ після феєрії на клубному ЧС

24-річний форвард уклав чотирирічний контракт із клубом Прем'єр-ліги після яскравого виступу на клубному чемпіонаті світу.

Ноттінгем Форест офіційно оголосив про підписання нападника Ботафогу Ігора Жезуса. Бразильський футболіст перейшов до англійського клубу після успішного сезону у Південній Америці, де виграв чемпіонат та Кубок Лібертадорес, а також забив вирішальний гол у матчі проти ПСЖ на клубному чемпіонаті світу.

Жезус, який раніше грав за Шабаб Аль-Ахлі в ОАЕ (43 голи, 20 асистів у 88 матчах), повернувся до Бразилії в 2024 році, після чого дебютував за національну збірну, відзначившись голом у матчі з Чилі та асистом проти Перу у кваліфікації ЧС-2026.

Універсальний форвард може діяти як у центрі атаки, так і на флангах. Відзначається високою мобільністю, роботою на команду та ефективністю в завершенні атак.

Слова Ігора Жезуса після підписання контракту:

"Я дуже радий бути частиною цього нового етапу. Не сумнівався в переході – повністю підтримую проєкт клубу. Готовий віддавати всі сили, щоб допомогти Форесту досягати високих результатів".

Також Жезус подякував Марсалю та Мурільйо, з якими радився перед трансфером, і висловив захоплення вболівальниками Ноттінгему, назвавши їх "дванадцятим гравцем".

Головний футбольний директор англійського клубу Росс Вілсон зазначив, що клуб давно стежив за гравцем і переконаний у його потенціалі:

"Жезус ідеально підходить до нашої амбітної групи гравців. Ми раді вітати його в команді".

Жезус приєднається до команди на передсезонні збори. Саме там пройде підготовка команди до нового сезону в АПЛ та участі клубу в Лізі конференцій.