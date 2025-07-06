Англія

Вихованець клубу ходив по орендах, і в підсумку залишив клуб.

Англійський фланговий захисник нігерійського походження Одел Оффіа завершив підготовку до "дорослого" футболу в лавах юнацьких та молодіжних команд Брайтона, проте його виступи за основний колектив "чайок" обмежились лише десятьма матчами.

Натомість 22-річний виконавець уже встиг пограти в оренді за Гартс та Блекпул. У складі останніх минув для футболіста минулий сезон із 45 матчами, одним голом та одним гольовим пасом у активі.

Але стабільна участь у матчах Першої ліги Англії жодним чином не допомогла б Оффіа зачепитись за місце в стартовому складі Брайтона, тож футболіст та клуб дійшли до спільного рішення щодо трансферу.

Цього разу — остаточного. Престон із Чемпіоншипу зацікавився гравцем та заплатив за нього майже 1,2 млн євро, підписавши контракт до 2029 року.