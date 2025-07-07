Англія

Учасник кваліфікації Ліги конференцій-2025/26 розраховує на вихованця Челсі.

Правий захисник Ола Айна погодився пов'язати своє майбутнє з Ноттінгем Форест, передає видання The Athletic.

Зараз контракт клубу АПЛ із 28-річним нігерійцем розраховано до кінця червня 2026-го. Уже найближчим часом договір про співпрацю буде оновлено, після чого він втрачатиме чинність влітку 2028 року.

Айна приєднався до Ноттінгем Форест на правах вільного агента в липні 2023-го, залишивши Торіно. На рахунку фулбека три гола й два асисти в 59-ти матчах за клуб АПЛ у всіх турнірах.

Раніше повідомлялося, що "лісники" посилилися талановитим нападником Ботафогу.