Англія

Гравець не вірить у належну ігрову практику.

Іспанський центральний півзахисник Ніко Гонсалес долучився до англійського Манчестер Сіті з португальського Порту за 60 млн євро взимку цього року, коли команда Хосепа Гвардіоли потребувала ротації в центрі поля.

У підсумку 23-річний виконавець відіграв 17 матчів за "містян" та забив два голи.

Але цього літа до ігрових кондицій почав повертатись володар Золотого м’яча Родрі, а також Сіті придбав Тіджані Рейндерса у італійського Мілана, тож у центрі поля раптово стало затісно.

На тлі цього з’явилась новина, що агент Ніко вже шукає власному клієнту новий клуб.

Серед претендентів наразі тільки колективи із Саудівської Аравії, бо лише вони зможуть компенсувати "містянам" витрати на цей достатньо коштовний трансфер.