Англія

Англійський клуб відкритий до продажу — попит теж присутній.

Данський центральний півзахисник англійського Брайтона Меттью О’Райлі долучився до клубу влітку минулого року, коли "чайки" забезпечили шотландському Селтіку рекордний для "кельтів" трансфер у 29,5 млн євро.

Однак травма коліна зіпсувала 24-річному виконавцю значну частину сезону, тож у підсумку він мав задовольнятись лише 26 матчами (1218 хвилин), двома голами та чотирма асистами.

А вже цього літа Брайтон вирішив, що настав час слухати пропозиції інших клубів щодо данського футболіста.

І щоб охочі клуби одразу могли зорієнтуватись щодо власних можливостей, то "чайки" повідомили про те, що очікують побачити не менше за 20-22 млн євро пропозиції в себе на столі.

Відомо, що італійські Рома та Наполі розглядають О’Райлі в якості підсилення.