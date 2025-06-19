Італія

Меттью О'Райлі може перебратися до Серії А.

Півзахисник Брайтона Меттью О`Райлі може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Sky Sports.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного данця зацікавлений Наполі, який вже зробив пропозицію для "чайок" у розмірі 26,5 мільйонів фунтів стерлінгів.

Також зазначається, що Брайтон не хотів би втрачати гравця такого калібру, проте все вирішить ціна трансферу.

Крім "неаполітанців" за гравцем уважно стежать ще два італійські клуби — Рома та Аталанта.

Минулого сезону О`Райлі провів 26 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав чотири асисти.

Додамо, що раніше Наполі активно цікавився півзахисником Шахтаря Георгієм Судаковим, проте ЗМІ зазначали, що переговори просуваються дуже повільно.