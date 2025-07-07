Англія

Здається, цю сагу занадто рано закрили.

Мюнхенська Баварія продовжує шукати футболіста, який підсилив би її ліве крило атаки під час цьогорічної літньої трансферної кампанії.

Ніко Вільямс із баскського Атлетіка був одним із варіантів, але продовжив контракт із "левами", тож зіпсував настрій не тільки фанатам каталонської Барселони.

Ще одним із кандидатів на підписання з боку мюнхенців був колумбійський нападник Луїс Діас, щодо якого Баварія звернулась безпосередньо із запитом до англійського Ліверпуля, але перемовини навіть не встигли розпочатись, як німці почули відмову.

Здавалося б, на цьому все має бути скінчено щодо 28-річного виконавця, але ні.

Баварія продовжила контакти з футболістом, підсумком чого стало узгодження можливого контракту.

А отже найближчим часом варто очікувати на чергову спробу "Рекордмайстер" запитати умови трансферу в Ліверпуля.

Конкурент той самий — Барселона.

У минулому сезоні "Лучо" провів 50 матчів, забив 17 голів та віддав вісім гольових передач.