На цьому перемовини завершено.
Луїс Діас, Getty Images
02 липня 2025, 10:10
Колумбійський нападник англійського Ліверпуля Луїс Діас цього трансферного вікна став однією з головних цілей мюнхенської Баварії.
"Рекордмайстер" вирішив не затягувати щодо питання переходу 26-річного виконавця, і вже в перший день після відкриття літнього ринку звернувся до "червоних" із приводу можливих перемовин.
Однак відповідь англійського клубу була максимально різкою — жодних перемовин щодо Діаса з будь-яким клубом цього літа, оскільки футболіст не продається.
Керівництво Баварії було поставлено перед цим фактом і сторони вирішили припинити контакти в цьому питанні.
У минулому сезоні "Лучо" провів 50 матчів, забив 17 голів та віддав вісім гольових передач.