Німеччина

На цьому перемовини завершено.

Колумбійський нападник англійського Ліверпуля Луїс Діас цього трансферного вікна став однією з головних цілей мюнхенської Баварії.

"Рекордмайстер" вирішив не затягувати щодо питання переходу 26-річного виконавця, і вже в перший день після відкриття літнього ринку звернувся до "червоних" із приводу можливих перемовин.

Однак відповідь англійського клубу була максимально різкою — жодних перемовин щодо Діаса з будь-яким клубом цього літа, оскільки футболіст не продається.

Керівництво Баварії було поставлено перед цим фактом і сторони вирішили припинити контакти в цьому питанні.

У минулому сезоні "Лучо" провів 50 матчів, забив 17 голів та віддав вісім гольових передач.