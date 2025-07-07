"Кажани" шукають підсилення центру поля.
Lesley Ugochukwu, getty images
07 липня 2025, 18:22
Півзахисник лондонського Челсі Леслі Угочукву найближчим часом стане гравцем іспанської Валенсії. Про це повідомляє L’Equipe.
За інформацією джерела, "сині" та "кажани" перебувають на завершальній стадії переговорів про оренду 21-річного французького опорного півзахисника.
Керівництво Челсі вважає, що оренда до Валенсії дасть молодому гравцю можливість отримати стабільну ігрову практику в Ла Лізі та продовжити свій розвиток, перш ніж, повернутися в основну обойму команду в майбутньому.
Минулого сезону Леслі Угочукву провів в оренді у Саутгемптоні 31 матч, забив один гол та віддав дві результативні передачі.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед наблизився до підписання півзахисника Валенсії.