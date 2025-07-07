Англія

"Кажани" шукають підсилення центру поля.

Півзахисник лондонського Челсі Леслі Угочукву найближчим часом стане гравцем іспанської Валенсії. Про це повідомляє L’Equipe.

За інформацією джерела, "сині" та "кажани" перебувають на завершальній стадії переговорів про оренду 21-річного французького опорного півзахисника.

Керівництво Челсі вважає, що оренда до Валенсії дасть молодому гравцю можливість отримати стабільну ігрову практику в Ла Лізі та продовжити свій розвиток, перш ніж, повернутися в основну обойму команду в майбутньому.

Минулого сезону Леслі Угочукву провів в оренді у Саутгемптоні 31 матч, забив один гол та віддав дві результативні передачі.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед наблизився до підписання півзахисника Валенсії.