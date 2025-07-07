Англія

Несподіваний ривок англійського клубу.

Іспанська Валенсія переживає непрості часи турбулентності, але все одно залишається спроможною продукувати гравців високого рівня в лавах своїх молодіжних команд.

Наприклад, півзахисник Хаві Герра ще відносно нещодавно запалював на рівні U-18/19, але вже два сезони поспіль є невід’ємною складовою основної команди "кажанів".

І прогрес 22-річного виконавця бачать не тільки в межах Ла Ліги, а й закордоном, звідки цього літа вже надійшла конкретна пропозиція від італійського Мілана.

Але Валенсію запропоноване не влаштувало, тому перемовини з "россонері" швидко опинились на павзі в очікуванні збільшення вартості трансферу з боку італійців.

А поки Мілан думав, англійський Манчестер Юнайтед, судячи з усього, почав діяти — ЗМІ повідомляють, що "Червоні дияволи" запропонували суму в діапазоні 25-30 млн євро й досягли такого прогресу, який "дозволяє вважати трансфер майже завершеним".

У минулому сезоні Герра відіграв 38 матчів, забив три голи та віддав три гольові передачі.

Клаусула в його контракті до 2027 року складає 100 млн євро, але, судячи з усього, ніхто на це не зважатиме.