31-річний Мандава приєднався до Сандерленду на правах вільного агента.
Рейнілдо Мандава, пресслужба ФК Сандерленд
08 липня 2025, 18:08
Сандерленд оголосив про підписання 31-річного лівого захисника Рейнілдо Мандави на правах вільного агента. Мозамбіканець уклав дворічний контракт із клубом Прем'єр-ліги після завершення угоди з мадридським Атлетіко.
Мандава провів у складі "матрацників" 99 матчів у всіх турнірах, включаючи 32 гри в минулому сезоні під керівництвом Дієго Сімеоне. Його останній офіційний матч за Атлетіко відбувся минулого місяця — проти ПСЖ на клубному чемпіонаті світу.
У Сандерленді досвідчений захисник складе конкуренцію Деннісу Сіркіну на лівому фланзі оборони, але завдяки своїй універсальності також може зіграти ближче до центру чи на фланзі півзахисту.
Рейнілдо Мандава:
"Це здійснення мрії — грати в Прем’єр-лізі та представляти такий історичний клуб, як Сандерленд. Я хочу допомагати команді, ділитися досвідом і робити вболівальників щасливими".
Крістіан Спікман, спортдиректор Сандерленда:
"Ми довго працювали над трансфером, і раді, що Рейнілдо обрав наш клуб. Його досвід і менталітет зроблять його важливою фігурою в роздягальні та на полі".
Рейнілдо стане першим гравцем із Мозамбіку, який виступатиме в англійській Прем'єр-лізі