Англія

31-річний Мандава приєднався до Сандерленду на правах вільного агента.

Сандерленд оголосив про підписання 31-річного лівого захисника Рейнілдо Мандави на правах вільного агента. Мозамбіканець уклав дворічний контракт із клубом Прем'єр-ліги після завершення угоди з мадридським Атлетіко.

Мандава провів у складі "матрацників" 99 матчів у всіх турнірах, включаючи 32 гри в минулому сезоні під керівництвом Дієго Сімеоне. Його останній офіційний матч за Атлетіко відбувся минулого місяця — проти ПСЖ на клубному чемпіонаті світу.

У Сандерленді досвідчений захисник складе конкуренцію Деннісу Сіркіну на лівому фланзі оборони, але завдяки своїй універсальності також може зіграти ближче до центру чи на фланзі півзахисту.

Рейнілдо Мандава:

"Це здійснення мрії — грати в Прем’єр-лізі та представляти такий історичний клуб, як Сандерленд. Я хочу допомагати команді, ділитися досвідом і робити вболівальників щасливими".

Крістіан Спікман, спортдиректор Сандерленда:

"Ми довго працювали над трансфером, і раді, що Рейнілдо обрав наш клуб. Його досвід і менталітет зроблять його важливою фігурою в роздягальні та на полі".

Рейнілдо стане першим гравцем із Мозамбіку, який виступатиме в англійській Прем'єр-лізі