Англія

Легендарний Габріель Гайнце став асистентом головного тренера "канонірів".

Арсенал оголосив про призначення Габріеля Гайнце на посаду тренера першої команди, де він замінить Карлоса Куесту, який цього літа очолив Парму з

Колишній захисник збірної Аргентини долучається до тренерського штабу Мікеля Артети, привносячи свій величезний досвід як гравця та наставника.

Габріель Гайнце має багатий досвід виступів на найвищому рівні, захищаючи кольори таких клубів, як Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид і ПСЖ.

Після завершення ігрової кар’єри він працював головним тренером у низці аргентинських клубів, зокрема Велес Сарсфілд і Ньюеллс Олд Бойз. Окрім цього, Гайнце очолював Атланту Юнайтед із МЛС.