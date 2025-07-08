Англія

Хорвати оформили трансфер 22-річного хавбека.

Хорватський клуб Хайдук оголосив про підписання 22-річного півзахисника Адріона Паязіті. Він приєднався до команди на правах вільного агента після завершення контракту з Фулгемом.

Угода з албанським футболістом розрахована до літа 2029 року. Новачок виступатиме під четвертим номером. Паязіті вже долучився до тренувань першої команди і буде офіційно представлений на пресконференції в середу.

Паязіті провів 11 років у системі Фулгема. Дебютував за основну команду в 2021 році в матчі Кубка ліги проти Бірмінгема. Окрім виступів за англійський клуб, півзахисник грав на правах оренди за норвезький Хаугесунн та хорватську Горицю, де минулого сезону провів 23 гри та забив 3 голи.

На міжнародному рівні Адріон представляв юнацькі збірні Косово та Албанії, а в березні 2024-го дебютував за національну команду Албанії у матчі проти Англії на Вемблі.