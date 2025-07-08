Англія

Француз відповів на чутки про можливий трансфер і заявив, що залишається в лондонському клубі.

Центральний захисник Весли Фофана прокоментував чутки про свій можливий відхід із Челсіі, чітко заявивши про свою відданість клубу.

"Я гравець Челсі і я цим пишаюся. Я не хочу нікуди йти. Я щасливий тут, дякую. Ви мене добре зрозуміли?" – цитує слова Веслі Фофани журналіст Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що Веслі Фофана перейшов до Челсі з Лестера влітку 2022 року за 80 млн євро, проте через чисельні травми так наразі й не зміг у повній мірі реалізувати свій потенціал.

У квітні 24-річний француз знову травмувався, через що не зміг допомогти Челсі у вирішальний відрізок минулого сезону, протягом якого він зіграв лише 14 поєдинків.