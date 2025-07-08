Англія

Новачок АПЛ запропонував за Шона Лонгстаффа до 12 мільйонів фунтів.

Лідс Юнайтед активно працює над підписанням центрального півзахисника Ньюкасла Шона Лонгстаффа.

Як повідомляє журналіст Девід Орнштейн The Athletic, клуб із Західного Йоркшира зробив уже третю пропозицію, яка включає 10 мільйонів фунтів фіксованої суми та ще 2 мільйони у вигляді бонусів.

Ньюкасл поки не відповів на офіційний запит, хоча Лідс наближається до фінансової межі, яку готовий витратити на 27-річного хавбека. У разі відмови "павичі" готові переключитися на альтернативні варіанти.

Контракт Лонгстаффа з Ньюкаслом діє до літа 2026 року — після того, як у 2024-му “сороки” активували опцію автоматичного продовження. Водночас сам футболіст, який є вихованцем клубу, не заперечує проти переходу, аби принести рідній команді хоч якусь компенсацію перед можливим безкоштовним відходом наступного літа.

Лонгстафф-старший провів 171 матч у Прем'єр-лізі, і його досвід на найвищому рівні є однією з причин, чому Лідс бачить у ньому ключове підсилення після повернення до еліти.