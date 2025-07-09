Англія

Минулий сезон гравець провів у оренді в Дженоа.

Італійський нападник Андреа Пінамонті перші великі кроки у футболі починав робити в лавах молодіжних команд міланського Інтера, однак із виступами за "нерадзуррі" на "дорослому" рівні справи в нього пішли не найкращим чином.

У підсумку вже 26-річний гравець за своїми плечима має чималу орендну історію, і починаючи від сезону-2023/24 є гравцем Сассуоло в якості трансферу за 20 млн євро.

Однак і в складі "нероверді" Пінамонті не зміг затриматись, після вильоту команди із Серії A опинившись у оренді в генуезькому Дженоа в минулому сезоні.

За рік футболіст відзначився 11 голами та одним гольовим пасом у 37 матчах, після чого повернувся до розташування Сассуоло, який у свою чергу знову пробився до "елітного" дивізіону.

Але початок чергового сезону для Пінамонті може супроводжуватись черговою зміною клубу.

На це натякають запити трансферної інформації щодо нього з боку лондонських Вест Гема та Брентфорда.

Наразі клуби перебувають у роздумах щодо першої пропозиції, але менше ніж про 20 млн євро за гравця з контрактом до 2027 року Сассуоло наразі говорити не готовий.