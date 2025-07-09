Англія

Французький форвард приєднався до клубу АПЛ з Вільярреала — контракт до літа 2029 року.

Евертон оголосив про трансфер 21-річного нападника Тьєрно Баррі з іспанського Вільярреала.

22-річний французький форвард підписав контракт строком на чотири роки — до червня 2029 року. Про це повідомляє пресслужба клубу.

Відомий своєю фізичною потужністю (зріст 195 см) та результативністю, Баррі провів вражаючий сезон у складі Вільярреала, забивши 11 голів у Ла Лізі, включно з хет-триком у ворота Леганеса. Цього літа він також допоміг збірній Франції U-21 дістатися півфіналу Євро, відзначившись переможним голом у матчі проти Грузії.

"Це велика честь для мене. Евертон — клуб із багатою історією та фантастичними фанами. Я хочу залишити тут свій слід, як це колись зробили Руні чи Лукаку", — зазначив Баррі.

Баррі став другим літнім підписанням Евертона після переходу півзахисника Чарлі Алькараса з Фламенгу.