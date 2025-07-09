Англія

Ганський нападник незабаром пройде медогляд та підпише контракт із клубом на шість років.

Тоттенгем узгодив трансфер атакуючого півзахисника Вест Гема Мохаммеда Кудуса.

Як повідомляє авторитетний журналіст Девід Орнштейн із The Athletic, сума угоди складе близько 55 мільйонів фунтів. Медичне обстеження заплановане на четвер, після чого гравець підпише контракт до літа 2031 року.

24-річний Кудус уже погодив особисті умови зі "шпорами" і вважає переїзд до Тоттенгема пріоритетним варіантом у разі відходу з Вест Гема. Минулого сезону ганський футболіст провів 35 матчів у Прем'єр-лізі, забивши 5 голів та віддавши 4 асисти.

Кудус приєднався до Вест Гема влітку 2023 року з Аякса за 41,5 млн євро. У його контракті прописано клаусулу викупу, яка діє лише перші 10 днів липня — 80 млн фунтів стерлінгів для іноземних клубів, 85 млн для клубів АПЛ і 120 млн для клубів із Саудівської Аравії.

Для Тоттенгема цей трансфер — важливе підсилення атакувальної ланки. Після невдалих спроб підписати Браяна Мбемо та Антуана Семеньйо, перехід Кудуса стане знаковим кроком у кампанії нового головного тренера Томаса Франка.

Нагадаємо, раніше цього літа Тоттенгем уже оформив повноцінний трансфер Матіса Теля з Баварії.