Англія

Молодий вінгер пов'язав майбутнє з новачком АПЛ після вдалого періоду у складі U-21.

Сандерленд, який за підсумками минулого сезону Чемпіоншипу вийшов до АПЛ, офіційно оголосив про підписання нової угоди з українським універсальним нападником Тімуром Тутєровим.

20-річний українець, який виступає за молодіжну команду "чорних котів", продовжив контракт після вдалого року на Вірсайді.

Як зазначає пресслужба Сандерленда, Тутєров приєднався до академії клубу у квітні 2023 року з українського Колоса. Відтоді він швидко адаптувався до англійського футболу, проявивши себе як швидкісний та технічний фланговий гравець з потужним ударом і хорошим гольовим чуттям.

У сезоні-2024/25 Тімур Тутєров провів за Сандерленд U-21 16 матчів за команду U21, забивши 4 м’ячі та віддавши 1 асист. Усього за молодіжку англійської команду в українця 7 голів та 3 асисти у 29 іграх. Крім того, він регулярно викликався до збірної України U-19 (10 матчів, 2 голи), але за першу команду Сандерленда поки не дебютував.

Керівник академії Робін Ніколлс відзначив прогрес українця: "Тімур чудово адаптувався після переїзду з України, демонструючи атлетизм і гостре відчуття моменту. Він — один із найбільш перспективних вінгерів у системі клубу".