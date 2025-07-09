Англія

Новачок АПЛ підпише 23-річного вінгера за 21 млн євро плюс бонуси — медогляд заплановано на четвер.

Сандерленд досяг домовленості з Брайтоном щодо трансферу молодого вінгера Сімона Адінгра.

Як повідомляють інсайдер Фабріціо Романо та Sky Sports, сума трансферу становить 21 млн євро фіксованої плати та ще 3 млн у вигляді бонусів.

Особисті умови з 23-річним івуарійським нападником також узгоджені.

Очікується, що футболіст прибуде до табору "чорних котів" у четвер для проходження медичного обстеження й підписання контракту. "Чайки" уже надали йому дозвіл на завершення формальностей.

Адінгра — гравець збірної Кот-д’Івуару, який знаходиться у системі Брайтона з 2022 року, маючи на своєму рахунку 8 голів та 3 асисти у 60 матчах АПЛ.