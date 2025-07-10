Англія

31-річний футболіст виступатиме за лондонську команду.

Арсенал продовжує працювати над посиленням свого складу. У четвер лондонський клуб оголосив, що команду поповнив півзахисник Крістіан Нергор.

За Арсенал Нергор гратиме під номером 16. До Арсеналу 31-річний данець перейшов із Брентфорда. За цей клуб він виступав протягом шести сезонів.

У складі Брентфорда Нергор провів 196 матчів, у яких забив 13 голів і віддав 18 гольових передач. За даними преси, Арсенал заплатив за трансфер Нергора приблизно 11,5 мільйона євро.

Зазначимо, що Крістіан Нергор є гравцем національної збірної Данії.