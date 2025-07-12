Англія

Франкфуртський клуб готується до Ліги чемпіонів, але за наявності серйозної пропозиції може попрощатися з нападником.

Айнтрахт Франкфурт прагне залишити у своєму складі нападника Юго Екітіке напередодні нового сезону, в якому клуб виступить у Лізі чемпіонів. Про це повідомляє інсайдер Флоріан Плеттенберг зі Sky Sport DE.

Втім, керівництво франкфуртців готується до можливих пропозицій щодо трансферу 23-річного нападника вже цього місяця.

Найбільший інтерес зберігають Ліверпуль та Ньюкасл, які активно стежать за ситуацією. Манчестер Юнайтед також залишається серед претендентів, тоді як Челсі наразі малоймовірний варіант після придбання Жуана Педро.

Айнтрахт оцінив Екітіке в 100 мільйонів євро. Французький форвард приєднався до клубу взимку 2024 року з ПСЖ, забивши з того моменту за "орлів" 26 голів та віддав 14 асистів у 64 матчів.