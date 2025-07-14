Англія

"Червоні дияволи" ведуть активні переговори через травму основного голкіпера.

Манчестер Юнайтед близький до підписання нового воротаря. Як повідомляє RMC Sport та Sport Witness, 29-річний голкіпер Ботафого Джон Віктор може стати новим обличчям у воротах "червоних дияволів" вже цього літа. У клубі планують здійснити трансфер приблизно за 6–7 мільйонів фунтів.

Причиною активного пошуку нового кіпера стали нестабільні виступи Андре Онани після його переходу з Інтера у 2023 році за 47 мільйонів фунтів. Крім того, камерунець травмував підколінне сухожилля і точно пропустить старт сезону 2025/26, зокрема матч проти Арсенала 17 серпня.

Воротар перейшов до Ботафого з Сантоса півтора року тому менш ніж за 1 мільйон фунтів. З того часу він став ключовим гравцем команди, вигравши Серію A та Кубок Лібертадорес, і був включений до символічної збірної року в обох турнірах.

На Клубному чемпіонаті світу-2025 Джон Віктор показав високий рівень, зокрема у матчі 1/8 фіналу проти Палмейраса, де був визнаний найкращим гравцем поєдинку, попри мінімальну поразку (0:1). Загалом він провів 4 матчі на турнірі та пропустив лише три голи.

За даними Goal Brazil, у контракті Віктора є клаусула, яка дозволяє швидко оформити трансфер. Проте точна сума компенсації залишається предметом дискусії: джерела називають цифри від 6 до 8 мільйонів євро.

У той же час Ботафого вже підписав Матеуса Мендеша з Атлетіко Мінейро, готуючись до можливого відходу Віктора. Своєю чергою, МЮ раніше розглядав кандидатуру Еміліано Мартінеса, однак Астон Вілла запросила за аргентинця близько 40 мільйонів фунтів — сума, яку Юнайтед не готовий був платити.