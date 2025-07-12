Англія

Голкіпер вибув на 6-8 тижнів.

Голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана отримав травму та не допоможе команді Рубена Аморіма під час передсезонного турне.

Як повідомляє The Telegraph, 29-річний воротар пошкодив м’язи задньої поверхні стегна. Очікується, що відновлення триватиме близько шести-восьми тижнів, однак у клубі все ще сподіваються, що він встигне повернутися до старту АПЛ. Нагадаємо, у першому турі чемпіонату Англії-2025/26 Манчестер Юнайтед зустрінеться з лондонським Арсеналом.

У зв’язку з травмою Онана головний тренер «червоних дияволів» Рубен Аморім роздумує над підписанням нового воротаря. Раніше з’являлися чутки про можливу продаж нігерійця та запрошення Марко Карнесеккі з Аталанти.

Наразі у розпорядженні Манчестер Юнайтед залишаються Алтай Байиндир, Том Хітон та Радек Вітек.

Минулого сезону Онана часто критикували за помилки, тому питання першого номера команди залишається відкритим.