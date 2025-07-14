Англія

Юний талант на межі нової угоди — Арсенал не хоче втратити зірку.

Арсенал перебуває на завершальній стадії переговорів із молодим талантом Ітаном Нванері щодо нового довгострокового контракту. Як повідомляє BBC Sport, клуб готує офіційну пропозицію 18-річному атакувальному півзахиснику — йдеться про п’ятирічну угоду або варіант "4+1" з опцією продовження на рік.

Нинішній контракт випускника академії "канонірів" чинний до літа 2026 року, однак клуб хоче закріпити за собою перспективного гравця на більш тривалий термін. Очікується, що угоду буде оформлено найближчими днями, адже сторони вже практично досягли згоди.

Нванері провів вражаючий сезон: у 37 матчах за основну команду у всіх турнірах він забив 9 голів і закріпився у складі молодіжної збірної Англії (U21).

Раніше навколо гравця виникли чутки про інтерес з боку Челсі, який, за даними британських ЗМІ, уважно стежив за ситуацією з контрактом. Проте сам футболіст, схоже, налаштований залишитися в північному Лондоні.

У Арсеналі ж бачать в Нванері одного з ключових молодих гравців на найближчі роки та планують закріпити його майбутнє в клубі вже цього літа.