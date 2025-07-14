Англія

Український нападник опинився серед гравців, які можуть покинути клуб вже найближчим часом.

Український форвард Назарій Русин може залишити Сандерленд вже цього літа. Головний тренер новоспеченого учасника АПЛ Режіс Ле Брі підтвердив, що низка досвідчених гравців, серед яких і 26-річний українець, швидше за все, не потрапляє в плани клубу на наступний сезон.

Напередодні передсезонних зборів у Португалії "чорні коти" вже підписали шість новачків і, за словами Ле Брі, не планують утримувати тих, хто не відповідатиме високим вимогам АПЛ.

"Ми дамо шанс кожному. Але якщо буде очевидно, що футболіст не готовий – я чесно скажу йому, що варто шукати новий клуб", — заявив французький наставник, за інформацією Sunderland Echo.

У товариському матчі проти Гейтсхеда (2:2) Русин вийшов у складі умовного другого складу. Ле Брі прямо зазначив, що всі гравці, які з’явилися у тому спарингу, можуть залишити клуб цього літа. До списку входять також Джо Андерсон, Ян Поведа, Абдулла Ба, Джей Матете та Луїш Хемір.

Русин приєднався до Сандерленда восени 2023 року, перейшовши з луганської Зорі. За англійську команду він провів 32 матчі у всіх турнірах, забивши два голи та віддавши один асист. Останні півроку українець провів у хорватському Хайдуку на правах оренди, де відзначився лише однією результативною передачею у 17 зустрічах.

Контракт нападника з Сандерлендом чинний до літа 2026 року, а його трансферна вартість за версією Transfermarkt оцінюється в один мільйон євро.

Сандерленд завершив сезон 2024/25 на четвертій сходинці Чемпіоншипу, а згодом здобув путівку до Прем’єр-ліги, перемігши в плей-оф. Після цього клуб активізував роботу на трансферному ринку та взяв курс на оновлення складу — вже найближчим часом можуть з'явитися офіційні новини про вихід гравців, які не входять у плани тренера.