30-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.
Корентен Толіссо, Getty Images
15 липня 2025, 16:21
Півзахисник Ліона Корентін Толіссо розглядається Манчестер Юнайтед як потенційний новачок команди. Про це повідомляє L'Equipe. Англійський клуб вже зв'язався з оточенням гравця.
При цьому, 30-річний футболіст не надто зацікавлений в переході і готовий залишитися у Франції. Керівництво його команди також налаштоване зберегти півзахисника. Толіссо є вихованцем Ліона, відіграв за клуб в загальній сумі сім років кар'єри.
У минулому сезоні футболіст зіграв у 45 матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився 10 забитими м'ячами і шістьма гольовими передачами.
Раніше повідомлялося, що Лемар може покинути Атлетіко.