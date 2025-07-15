Англія

30-річний футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Півзахисник Ліона Корентін Толіссо розглядається Манчестер Юнайтед як потенційний новачок команди. Про це повідомляє L'Equipe. Англійський клуб вже зв'язався з оточенням гравця.

При цьому, 30-річний футболіст не надто зацікавлений в переході і готовий залишитися у Франції. Керівництво його команди також налаштоване зберегти півзахисника. Толіссо є вихованцем Ліона, відіграв за клуб в загальній сумі сім років кар'єри.

У минулому сезоні футболіст зіграв у 45 матчах у всіх турнірах, в яких він відзначився 10 забитими м'ячами і шістьма гольовими передачами.

Раніше повідомлялося, що Лемар може покинути Атлетіко.