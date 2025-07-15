Франція

Інтерес до француза виявляє Ліон.

Хавбек мадридського Атлетіко Тома Лемар може переїхати до французького чемпіонату. Згідно з інформацією журналістів AS, у підписанні півзахисника зацікавлений Ліон.

Лемар є гравцем "матрацників" з 2018 року. Тоді його трансфер обійшовся мадридському топ-клубу в 65 мільйонів євро. За сім років півзахисник зіграв у складі Атлетіко 125 поєдинків у Ла Лізі, записавши на свій рахунок дев'ять забитих м'ячів.

На даний момент ринкова вартість Тома оцінюється порталом Transfermarkt в п'ять мільйонів євро. Термін чинної трудової угоди гравця з Атлетіко закінчується в кінці червня 2027 року.

Раніше повідомлялося, що Атлетіко цікавиться захисником Феєнорда.