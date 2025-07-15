Інтерес до француза виявляє Ліон.
Тома Лемар, Getty Images
15 липня 2025, 14:50
Хавбек мадридського Атлетіко Тома Лемар може переїхати до французького чемпіонату. Згідно з інформацією журналістів AS, у підписанні півзахисника зацікавлений Ліон.
Лемар є гравцем "матрацників" з 2018 року. Тоді його трансфер обійшовся мадридському топ-клубу в 65 мільйонів євро. За сім років півзахисник зіграв у складі Атлетіко 125 поєдинків у Ла Лізі, записавши на свій рахунок дев'ять забитих м'ячів.
На даний момент ринкова вартість Тома оцінюється порталом Transfermarkt в п'ять мільйонів євро. Термін чинної трудової угоди гравця з Атлетіко закінчується в кінці червня 2027 року.
Раніше повідомлялося, що Атлетіко цікавиться захисником Феєнорда.