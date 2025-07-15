Англія

Колишній захисник "городян" працюватиме поруч із Гвардіолою на постійній основі.

Манчестер Сіті офіційно підтвердив призначення Коло Туре до тренерського штабу першої команди. 44-річний івуарієць продовжить працювати в структурі клубу вже на постійній основі після успішного періоду в якості асистента під час Клубного чемпіонату світу цього літа.

Протягом минулого сезону Туре допомагав головному тренеру U18 Оліверу Райссу, з яким вивів молодіжну команду Сіті до титулу Прем’єр-ліги U18 у Північній конференції. Під його керівництвом молоді "городяни" також дійшли до фіналів національного чемпіонату та Молодіжного кубка Англії, де поступилися лише Астон Віллі.

Туре має багатий тренерський досвід за межами клубу. Він працював у штабі національної збірної Кот-д'Івуару, а також у Селтіку та Лестері як асистент Брендана Роджерса. У 2022 році Коло очолював Віган Атлетік, проте цей період тривав недовго.

"Ми раді додати Коло до нашого тренерського штабу першої команди. Він приносить із собою величезний досвід, сильний зв’язок із клубом і глибоке розуміння нашої філософії", — прокоментував директор з футболу Манчестер Сіті Уго Віана.

Коло Туре захищав кольори "городян" в період з 2009 до 2013 року та вигравав Прем’єр-лігу у складі клубу. Його повернення до першої команди — важливий крок у розвитку зв’язку між академією та основним складом.

У клубі сподіваються, що енергія, харизма і оптимізм Туре стануть новим поштовхом для гравців та тренерського колективу.